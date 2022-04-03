Орбан проти об'єднаної опозиції: в Угорщині проходять парламентські вибори

Сьогодні, 3 квітня 2022 року, в Угорщині проходять парламентські вибори, за підсумками яких у чинного прем'єра Віктора Орбана є всі шанси продовжити своє правління. Однак на нинішніх виборах опозиційні сили як ніколи близько підібралися до його рейтингів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що згідно з передвиборчими опитуваннями, опозиційний альянс з шести партій знаходиться в межах досяжності від правлячого "Фідес" - 36% проти 39%. Водночас п'ята частина виборців не визначилася, за кого голосувати.

Лідер опозиції, 49-річний консерватор Петер Маркі-Зай представив вибори як вибір угорців між Сходом і Заходом. За його словами, Орбан розгорнув Угорщину в бік Росії, підірвавши демократичні права і віддаливши країну від Європейського союзу.

У той же час напередодні виборів Орбан намагався показати себе захисником інтересів, відкидаючи санкції ЄС щодо російської нафти і газу, а також звинувачуючи опозицію в спробі втягнути Угорщину у війну Росії проти України.

Зазначимо, позиція Орбана, який підтримав санкції ЄС проти України та постачання зброї з деякими застереженнями, викликала критику з боку союзників по НАТО, зокрема, Польщі.