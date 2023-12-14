Орбан не проти вступу України до ЄС, але хоче повернутися до питання за півроку

На пряме питання, чи проти вступу України до ЄС, Орбан відповів "Ні", додавши, що це питання "процедури".

Водночас, як повідомляє агентство Reuters, Орбан заявив, що Україна не виконала всіх семи умов, які ЄС поставив перед початком переговорів про вступ.

"Наразі немає причин вести переговори про членство України", - заявив Орбан після прибуття на саміт у Брюсселі. "Попередні умови не були виконані. Нам доведеться повернутися до цього пізніше", - сказав він, маючи на увазі вибори до Європарламенту у червні наступного року.

Однак голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила напередодні, що реформи, проведені в Україні минулого тижня, означають, що Київ тепер виконав шість із цих семи умов, при цьому єдиною невиконаною вимогою є новий закон про лобіювання з метою обмеження впливу олігархів у країні.

Чиновники та дипломати ЄС підозрюють, що Орбан використовує питання підтримки України як розмінну монету, сподіваючись отримати кошти, заморожені блоком через відсутність демократії та масштабну корупцію в Будапешті. Орбан заявив сьогодні, що жодного зв'язку немає.

Саміт ЄС

Саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів щодо вступу.

Угорщина готова піти на компроміси щодо фінансових питань, але блокує переговори про вступ України.

Під час зустрічі в Аргентині президент Володимир Зеленський попросив Віктора Орбана назвати хоча б одну причину блокувати вступ України до ЄС.