Орбан просить відкласти питання членства України в ЄС. І зробив низку скандальних заяв

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонує не виносити питання про вступ України до ЄС на порядок денний саміту у грудні, оскільки нібито "заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його і нтерв'ю в ефірі місцевого радіо Kossuth

При цьому він запевнив, що подібна позиція Угорщини нібито важлива з точки зору національної незалежності.

"Угорщина не має права вето. Жодного вето немає, Угорщина буде блокувати рішення. Ми не проти цих рішень, ми просто не згодні з іншими країнами-членами. Якщо ми згодні, то позиція ЄС є, якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволяти собі відчувати нечисте сумління через те, що ми в чомусь не згодні", - додав Орбан, зазначивши, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і тому не повинні бути поставлені на порядок денний.

Віктор Орбан бачить це так: питання може бути поставлене на порядок денний, якщо воно уже обговорювалось і досягнуто домовленості. Прем'єр-міністр Угорщини додав, що відповідна пропозиція не підготовлена, що необхідно все обговорити, узгодити інтереси, а потім зробити пропозицію. З цієї причини, на його думку, переговори про вступ навіть не слід розпочинати.

"Є багато питань, на які ми не знаємо відповідей: Україна перебуває в стані війни, і її правова система працює інакше, ніж у мирній країні. Навіть неможливо знати чисельність населення України, яке ми хочемо прийняти в ЄС", - заявив Віктор Орбан, за словами якого також неможливо сказати, наскільки велика територія України, яку Євросоюз хоче включити до своїх лав, адже, за її словами, "частина її перебуває під воєнним контролем Росії".

Крім того, Орбан спантеличений і питанням фінансування.

"Але неможливо навіть знати, якщо Україна вступить до Євросоюзу, скільки грошей доведеться витратити на її розвиток і звідки ці гроші візьмуться. Тому що таким чином країни-члени ЄС можуть втратити ресурси", - наголосив Віктор Орбан.

На думку прем'єр-міністра, Європейський Союз має спочатку встановити стратегічне партнерство з Україною, але це станеться "тільки через багато років". На його думку, це наблизить Україну до спільноти.

"Ми дали українцям сто мільярдів євро, але якби ми використали їх на розвиток Європи, економіки були б у кращому стані. Ціни на комунальні послуги зараз зросли, безробіття вище", - поскаржився угорський прем'єр.

За словами Орбана, якщо ЄС все ще хоче фінансувати війну, ЄС має вирішити, де взяти на це гроші. За словами прем'єр-міністра, він підтримав би створення спільного фонду ЄС, куди кожна держава-член вносила б свою частку і яка була б спрямована до України.

"Якщо ми хочемо дати Україні гроші, вони мають бути позабюджетними та прозорими", - додав він.

Заяви Орбана про Україну

Орбан не вперше скандально висловлюється щодо України, зокрема не вперше заявляє про нібито програш України у війні. Наприклад, у травні він казав, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. Тоді в українському МЗС відповіли Орбану, що у Кремлі мають радіти, адже прем'єр Угорщини зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взагалі погрожував заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче завадити вступу країни до самого ЄС. Зокрема, Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.