Орбан планує залишатися прем'єром Угорщини до 2034 року

Орбан пояснив, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі. Тому він має намір бути біля керма країни до 2034 року.

Угорський прем'єр також зазначив, що хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, все ж не так сильно, як в інших європейських керівних партій.

Він назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності "Фідес", заявивши, що суспільство звикло не до цього, а до постійного економічного зростання.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни з РФ не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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