Орбан планирует оставаться премьером Венгрии до 2034 года

Орбан объяснил, что пандемия коронавируса и война России против Украины забрали у него четыре года у власти. Поэтому он намерен быть у руля страны до 2034 года.

Венгерский премьер также отметил, что хотя популярность его правительства в последнее время снизилась, все же не так сильно, как у других европейских правящих партий.

Он назвал экономические трудности главной причиной потери популярности "Фидес", заявив, что общество привыкло не к этому, а к постоянному экономическому росту.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны с РФ не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

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