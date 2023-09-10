Орбан планує залишатися прем'єром Угорщини до 2034 року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує залишатися на своїй посаді до 2034 року. Однак раніше він кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.

Про це він заявив, виступаючи на зустрічі з учасниками Угорського цивільного форуму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Орбан пояснив, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі. Тому він має намір бути біля керма країни до 2034 року.

Угорський прем'єр також зазначив, що хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, все ж не так сильно, як в інших європейських керівних партій.

Він назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності "Фідес", заявивши, що суспільство звикло не до цього, а до постійного економічного зростання.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни з РФ не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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