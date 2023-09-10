Орбан планирует оставаться премьером Венгрии до 2034 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует оставаться на своем посту до 2034 года. Однако ранее он несколько раз публично намекал, что планирует быть главой правительства до 2030 года.

Об этом он заявил, выступая на встрече с участниками Венгерского гражданского форума, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Орбан объяснил, что пандемия коронавируса и война России против Украины забрали у него четыре года у власти. Поэтому он намерен быть у руля страны до 2034 года.

Венгерский премьер также отметил, что хотя популярность его правительства в последнее время снизилась, все же не так сильно, как у других европейских правящих партий.

Он назвал экономические трудности главной причиной потери популярности "Фидес", заявив, что общество привыкло не к этому, а к постоянному экономическому росту.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны с РФ не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

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