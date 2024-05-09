Орбан після зустрічі з Сі Цзіньпінем заявив, що підтримує "мирний план" Китаю щодо України

Про який "мирний план" йде мова

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року, в річницю повномасштабної агресії Росії, Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо України, який складається з 12 пунктів.

Зокрема, у ньому міститься заклик до поновлення переговорів між Україною та Росією та критика санкцій. При цьому в Китаї також заявляють про повагу до суверенітету всіх країн і наголошують на неприпустимості застосування ядерної зброї.

Такий мирний план" Китаю розкритикувала не лише Україна, а й інші країни-союзники.

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