Орбан после встречи с Си Цзиньпинем заявил, что поддерживает "мирный план" Китая по Украине

Орбан, говоря о полномасштабной войне России против Украины, в который раз заявил, что "Европа сегодня на стороне войны".

По его словам, Венгрия является единственным исключением, потому что "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира".

"Китай - один из столпов нового мирового порядка. Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", - добавил венгерский премьер.