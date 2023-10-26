ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Орбан после встречи с Путиным заявил, что гордится своей "стратегией мира"

Четверг 26 октября 2023 16:42
UA EN RU
Орбан после встречи с Путиным заявил, что гордится своей "стратегией мира" Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан защитил недавнюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время беседы с журналистами в преддверии саммита ЕС.

Отвечая на вопрос о недавней встрече с Путиным в Пекине, Орбан заявил о "мирной стратегии" по Украине и важности "держать открытыми все каналы коммуникации".

"Россия и Венгрия имеют общего соседа, который называется Украина. И у нас есть мирная стратегия, поэтому мы хотели бы держать открытыми все каналы коммуникации", - отметил премьер-министр.

По словам Орбана "у вас есть военная стратегия, а у Венгрии - мирная", в связи с чем Будапешт поддерживает связь с Россией, чтобы оставить хоть какой-то шанс для мира.

"Это стратегия, поэтому мы гордимся ею, мы гордимся, что делаем это. Мы - единственные, кто говорит от имени и в пользу мира, что было бы в интересах всех в Европе", - сказал он.

Позиция Орбана относительно войны

Пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем, в связи с чем неоднократно конфликтовал с Киевом, в том же числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

17 октября Орбан встретился с Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Стороны заявили о своей приверженности двусторонним связям на фоне войны против Украины. В частности, премьер-министр назвал войну "военной операцией" и пожал руку диктатору, что вызвало резкую реакцию со стороны главы МИД Дмитрия Кулебы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Виктор Орбан
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ