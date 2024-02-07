Орбан підтримує. Швеція дуже скоро стане членом НАТО, - Столтенберг
Швеція вже дуже скоро стане членом Північноатлантичного альянсу. Парламент Угорщини ратифікує заявку після закінчення зимових канікул наприкінці лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на спільній пресконференції з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.
"Я розмовляв з (прем'єром Угорщини Віктором Орбаном - ред.) кілька днів тому, і він ясно дав зрозуміти, що рішуче підтримує членство Швеції в Альянсі. Угорський парламент зараз не засідає, але він збереться наприкінці лютого, і було сказано, що незабаром після цього вони ухвалять рішення про ратифікацію", - заявив Столтенберг.
Він нагадав, що процеси вступу Фінляндії та Швеції до НАТО є одними із найшвидших в історії. Країни подали заявки у травні 2022 року, вже у липні були запрошені.
"Потім Фінляндія стала повноправним членом у квітні минулого року, і я очікую, що Швеція стане членом дуже скоро. Це показує, що НАТО стає не лише сильнішим, а й більше", - додав генсек.
Вступ Швеції до НАТО
Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які відмовлялися ратифікувати членство, були Туреччина та Угорщина.
Нещодавно турецький парламент все ж таки схвалив вступ Швеції до Альянсу.
Останнім кроком є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах до кінця лютого.
Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоб ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.
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