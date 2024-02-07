Орбан поддерживает. Швеция очень скоро станет членом НАТО, - Столтенберг

Швеция уже очень скоро станет членом Североатлантического альянса. Парламент Венгрии ратифицирует заявку после окончания зимних каникул в конце февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на совместной пресс-конференции с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Я разговаривал с (премьером Венгрии Виктором Орбаном - ред.) несколько дней назад, и он ясно дал понять, что решительно поддерживает членство Швеции в Альянсе. Венгерский парламент сейчас не заседает, но он соберется в конце февраля, и было сказано, что вскоре после этого они примут решение о ратификации", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что процессы вступления Финляндии и Швеции в НАТО являются одними из самых быстрых в истории. Страны подали заявки в мае 2022 года, уже в июле были приглашены.

"Затем Финляндия стала полноправным членом в апреле прошлого года, и я ожидаю, что Швеция станет членом очень скоро. Это показывает, что НАТО становится не только сильнее, но и больше", - добавил генсек.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, которые отказывались ратифицировать членство, были Турция и Венгрия.

Недавно турецкий парламент все же одобрил вступление Швеции в Альянс.

Последним шагом является ратификация венгерским парламентом. Но он находится на каникулах до конца февраля.

Недавно венгерская оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента для того, чтобы ратифицировать заявку Швеции. Но правящая партия устроила бойкот.