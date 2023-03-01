Орбан підтримав "мирний план" Китаю щодо України

Попри те, що у запропонованому Пекіном документі не згадується про необхідність виведення російських військ з України, Орбан вважає його важливим.

"Ми також вважаємо мирний план Китаю важливим і підтримуємо його", - заявив угорський лідер.

За його словами, "уся Європа крок за кроком скочується до війни", передаючи Україні танки. Такими темпами, як стверджує Орбан, можуть знайтися і ті, "хто захоче ввести війська в Україну".

Орбан хоче, аби Угорщина залишалася осторонь війни.

"Угорщина робить по-іншому: не постачає зброю Україні й тим більше не вступатиме в війну", - наголосив він.