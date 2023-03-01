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Орбан підтримав "мирний план" Китаю щодо України

Фото: прем´єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (fasebook orban viktor)
Автор: Олена Черкасець

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує "мирний план" Китаю щодо війни в Україні, всупереч позиції західних лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу угорського уряду.

Попри те, що у запропонованому Пекіном документі не згадується про необхідність виведення російських військ з України, Орбан вважає його важливим.

"Ми також вважаємо мирний план Китаю важливим і підтримуємо його", - заявив угорський лідер.

За його словами, "уся Європа крок за кроком скочується до війни", передаючи Україні танки. Такими темпами, як стверджує Орбан, можуть знайтися і ті, "хто захоче ввести війська в Україну".

Орбан хоче, аби Угорщина залишалася осторонь війни.

"Угорщина робить по-іншому: не постачає зброю Україні й тим більше не вступатиме в війну", - наголосив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання про вступ України до НАТО рано чи пізно випливе. Однак Північноатлантичний альянс має десять тисяч разів подумати, перш ніж розширюватися на схід.

Раніше в Єврокомісії закликали європолітиків більше критикувати Угорщину. Зокрема, через ставлення Будапешта до Росії та війни в Україні.

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