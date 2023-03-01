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Орбан поддержал "мирный план" Китая по Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (fasebook orban viktor)
Автор: Елена Черкасец

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает "мирный план" Китая по войне в Украине, вопреки позиции западных лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Несмотря на то, что в предложенном Пекином документе не упоминается необходимость вывода российских войск из Украины, Орбан считает его важным.

"Мы также считаем мирный план Китая важным и поддерживаем его", - заявил венгерский лидер.

По его словам, "вся Европа шаг за шагом скатывается к войне", передавая Украине танки. Такими темпами, как утверждает Орбан, могут найтись и те, "кто захочет ввести войска в Украину".

Орбан хочет, чтобы Венгрия оставалась в стороне от войны.

"Венгрия делает по-другому: не снабжает оружием Украину и тем более не будет вступать в войну", - подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО рано или поздно выплывет. Однако Североатлантический альянс должен десять тысяч раз подумать, прежде чем расширяться на восток.

Раньше в Еврокомиссии призвали европолитиков больше критиковать Венгрию. В частности, из-за отношения Будапешта к России и войны в Украине.

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