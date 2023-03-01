Орбан поддержал "мирный план" Китая по Украине

Несмотря на то, что в предложенном Пекином документе не упоминается необходимость вывода российских войск из Украины, Орбан считает его важным.

"Мы также считаем мирный план Китая важным и поддерживаем его", - заявил венгерский лидер.

По его словам, "вся Европа шаг за шагом скатывается к войне", передавая Украине танки. Такими темпами, как утверждает Орбан, могут найтись и те, "кто захочет ввести войска в Украину".

Орбан хочет, чтобы Венгрия оставалась в стороне от войны.

"Венгрия делает по-другому: не снабжает оружием Украину и тем более не будет вступать в войну", - подчеркнул он.