Орбан оскандалився через шарф з картою "Великої Угорщини", куди "включили" частину України та Румунії

Так, Орбан був присутній на футбольному матчі збірної Угорщини та поділився кадрами із зустрічі на своїй сторінці у Facebook. Угорський прем'єр одягнув шарф із національною символікою, проте, як зауважив німецький депутат Європарламенту Даніель Фройнд, на шарфі Орбана було зображено карту "Великої Угорщини", до якої "включили" території України та Румунії.

Зазначимо, що на карті зображені землі, які Угорське Королівство втратило згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року.

"Прем'єр-міністр Угорщини - у шарфі з картою "Великої Угорщини". Як заспокійливо для сусідів Угорщини", - написав Фройнд у Twitter.

У МЗС Румунії вже відреагували на ситуацію. Зовнішньополітичне відомство вручило послу Угорщини "тверде несхвалення" вчинку Орбана.

Також там заявили, що "подібний жест перебуває у очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем'єром".