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Орбан оскандалился из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" часть Украины и Румынии

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Руслан Гаращенко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" территории Украины и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner.

Так, Орбан присутствовал на футбольном матче сборной Венгрии и поделился кадрами со встречи на своей странице в Facebook. Венгерский премьер надел шарф с национальной символикой, однако, как заметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фройнд, на шарфе Орбана была изображена карта "Великой Венгрии", в которую "включили" территории Украины и Румынии.

Отметим, что на карте изображены земли, которые Венгерское Королевство потеряло согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.

"Премьер-министр Венгрии - в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", - написал Фройнд в Twitter.

В МИД Румынии уже отреагировали на ситуацию. Внешнеполитическое ведомство вручило послу Венгрии "твердое неодобрение" поступка Орбана.

Также там заявили, что "подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по случаю недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и венгерским премьером".

Напомним, ранее Орбан выступил с резкой критикой "смешения" европейских и неевропейских рас. Его речь сразу же вызвала возмущение европейских политиков.

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