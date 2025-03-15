Орбан обіцяє знищити ЗМІ та організації, які фінансуються з-за кордону

У своєму виступі, сповненому теоріями змови, який збігся з національним святом, присвяченим угорській революції 1848 року проти правління Габсбургів, Орбан заявив групі з кількох тисяч обраних прихильників, що найближчими тижнями Угорщина викорінить ЗМІ та інші організації, які отримували фінансування з-за кордону. Він порівняв такі групи з комахами.

"Після сьогоднішніх святкових зборів настане великоднє прибирання. Комахи перезимували. Ми демонтуємо фінансову машину, яка використовувала долари для купівлі політиків, суддів, журналістів, псевдо-НУО та політичних активістів. Ми знищили всю тіньову армію", - заявив він.

AP зазначає, що Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, останніми роками використовував святкування 15 березня як трибуну, з якої розпочинав дедалі ворожіші промови проти ЄС, до якого Угорщина вступила 2004 року. Він часто порівнював європейський блок із Радянським союзом, який окупував і придушував Угорщину протягом майже п'яти десятиліть у ХХ столітті, і обіцяв "окупувати" коридори влади в Європі.

Тепер, після вступу президента США Дональда Трампа на посаду, прем'єр Угорщини активізував свої багаторічні зусилля з припинення діяльності критиків, таких як засоби масової інформації, правозахисні та антикорупційні групи. За його словами, вони підривають суверенітет Угорщини, отримуючи фінансову допомогу від міжнародних донорів.