Орбан обещает уничтожить СМИ и организации, которые финансируются из-за рубежа

В своем выступлении, наполненном теориями заговора и совпавшем с национальным праздником, посвященным венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов, Орбан заявил группе из нескольких тысяч избранных сторонников, что в ближайшие недели Венгрия искоренит СМИ и другие организации, которые получали финансирования из-за рубежа. Он сравнил такие группы с насекомыми.

"После сегодняшнего праздничного собрания наступит пасхальная уборка. Насекомые перезимовали. Мы демонтирует финансовую машину, которая использовала доллары для покупки политиков, судей, журналистов, псевдо-НПО т политических активистов. Мы уничтожили всю теневую армию", - заявил он.

AP отмечает, что Орбан, который находится у власти с 2010 года, в последние годы использовал празднование 15 марта как трибуну, с которой начинал все более враждебные речи против ЕС, куда Венгрия вступила в 2004 году. Он часто сравнивал европейский блок с Советским союзом, который оккупировал и подавлял Венгрию на протяжении почти пяти десятилетий в ХХ веке, и обещал "оккупировать" коридоры власти в Европе.

Теперь, после вступление президента США Дональда Трампа в должность, премьер Венгрии активизировал свои многолетние усилия по пресечению деятельности критиков, таких как средства массовой информации, правозащитные и антикоррупционные группы. По его словам, они подрывают суверенитет Венгрии, получая финансовую помощь от международных доноров.