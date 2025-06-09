Орбан назвав Росію слабкою: "Вони навіть Україну не можуть перемогти"

"Росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО", - сказав Орбан, говорячи про те, що не боїться поширення конфлікту на світову арену.

"Вони навіть Україну не можуть перемогти, не те що НАТО", - заявив угорський прем'єр.

Орбан вважає, що спочатку має бути режим тиші, а вже потім - мирна угода, але не між Україною та Росією, а між США та Росією.

Він також вчергове заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО чи ЄС, оскільки, за його словами, "це не відповідає інтересам Євросоюзу, зокрема - Угорщини".

Очільник угорського уряду наголосив, що Європа має бути сильною, бо "росіяни розуміють лише мову сили". При цьому він додав, що із російським диктатором Володимиром Путіним "потрібно домовлятись", і заявив, що "з радістю" прийме його в Будапешті.

"Якщо Путін захоче приїхати до Угорщини - ми його щиро приймемо", - сказав Орбан.

Говорячи про Дональда Трампа, він зазначив, що "Трамп - не месія", але з ним можна буде домовитися, хоча це буде складно.