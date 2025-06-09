Орбан назвал Россию слабой: "Они даже Украину не могут победить"

"Русские слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут по-настоящему атаковать НАТО", - сказал Орбан, говоря о том, что не боится распространения конфликта на мировую арену.

Орбан считает, что сначала должен быть режим тишины, а уже потом - мирное соглашение, но не между Украиной и Россией, а между США и Россией.

Он также в очередной раз заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО или ЕС, поскольку, по его словам, "это не отвечает интересам Евросоюза, в частности - Венгрии".

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Европа должна быть сильной, потому что "русские понимают только язык силы". При этом он добавил, что с российским диктатором Владимиром Путиным "нужно договариваться", и заявил, что "с радостью" примет его в Будапеште.

"Если Путин захочет приехать в Венгрию - мы его искренне примем", - сказал Орбан.

Говоря о Дональде Трампе, он отметил, что "Трамп - не мессия", но с ним можно будет договориться, хотя это будет сложно.