Орбан назвал Россию слабой: "Они даже Украину не могут победить"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине не перерастет в глобальный конфликт, потому что Россия, по его мнению, слишком слаба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в интервью французскому телеканалу LCI, которое цитирует Telex.
"Русские слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут по-настоящему атаковать НАТО", - сказал Орбан, говоря о том, что не боится распространения конфликта на мировую арену.
Орбан считает, что сначала должен быть режим тишины, а уже потом - мирное соглашение, но не между Украиной и Россией, а между США и Россией.
Он также в очередной раз заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО или ЕС, поскольку, по его словам, "это не отвечает интересам Евросоюза, в частности - Венгрии".
Глава венгерского правительства подчеркнул, что Европа должна быть сильной, потому что "русские понимают только язык силы". При этом он добавил, что с российским диктатором Владимиром Путиным "нужно договариваться", и заявил, что "с радостью" примет его в Будапеште.
"Если Путин захочет приехать в Венгрию - мы его искренне примем", - сказал Орбан.
Говоря о Дональде Трампе, он отметил, что "Трамп - не мессия", но с ним можно будет договориться, хотя это будет сложно.
Венгерский премьер считает, что войну в Украине нужно как можно быстрее остановить. Он выступает за "перемирие" и "мирные переговоры" между Украиной и Россией, потому что убежден, что "дальнейшие бои приносят только новые жертвы".
Орбан критикует поставки оружия Украине и санкции против России, говоря, что это "вредит европейской экономике", в том числе и венгерской. Он не поддерживает жесткую позицию Евросоюза в отношении России и часто избегает ее открытой критики.
Глава венгерского правительства также активно убеждает свое население, что вступление Украины в ЕС "разрушит экономику Венгрии".
А недавно он прямо заявил, что будет делать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, объясняя это защитой национальных интересов Венгрии.
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