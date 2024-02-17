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Орбан натякнув на розблокування ратифікації вступу Швеції в НАТО

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Будапешт вже на шляху до ратифікації членства Швеції в НАТО. Це може статися вже за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своїй сьогоднішній промові Орбан заявив, що було зроблено "важливі кроки для відновлення довіри" зі Швецією.

Він зазначив, що Угорщина перебуває на шляху до ратифікації вступу Швеції до НАТО на початку весняної сесії свого парламенту.

Весняна сесія угорського парламенту розпочнеться вже наступного тижня. Отже, рішення щодо членства Швеції в НАТО може бути ухвалене Будапештом до кінця лютого.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком на шляху Швеції в НАТО є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

Днями стало відомо, що двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину, щоб обговорити ратифікацію членства Швеції в НАТО.

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ШвеціяУгорщинаВіктор ОрбанНАТО