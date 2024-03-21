Орбан написав листа Путіну, в якому сказав, на чиєму боці Угорщина

Зазначають, що після оголошення офіційних "результатів виборів" у РФ Орбан вирішив надіслати лист, у якому привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента Російської Федерації.

У листі він висловив радість, що співпраця Угорщини та Росії ґрунтується на взаємній повазі, що "дає змогу обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації".

"Угорщина стоїть на боці миру і країна переконана, що підтримання діалогу є основоположною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", - йдеться в листі Орбана.

Хавасі додав, що Орбан висловив Путіну бажання нарощувати співпрацю між країнами у сферах, не обмежених міжнародним правом.

Псевдовибори в Росії