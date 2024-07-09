Орбан надіслав секретний лист керівництву ЄС після зустрічі з Путіним: ЗМІ дізналися деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретний лист. У ньому, зокрема, він розповів про впевненість Путіна у поразці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідувальний проект " Система ".

Лист датований 5 липня та відправлений з Азербайджану, куди Орбан вирушив після зустрічі з Путіним. Документ, як пише ЗМІ, не призначений для широкої публіки. Журналісти отримали його від європейського чиновника. Його справжність підтвердили ще два чиновники ЄС.

Орбан пише, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього ЄС, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін. Орбан "скупо згадує позицію Зеленського, але докладно переказує погляди Путіна".

За інформацією Орбана, викладеною у листі, російська влада впевнена, що "час не на боці України, а на боці російських сил". У розмові, як уточнюється, з угорським прем'єром Путін не згадував про російські втрати на фронті, проте багато розповідав про свої підрахунки українських втрат.

"Президент Росії був здивований тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню. За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не послужить прихованій передислокації та перегрупуванню українських сил", - пише Орбан.

Орбан також зазначає у листі, що Москва та Київ готові до мирних переговорів лише за участю обох сторін. Після саміту миру у Швейцарії Україна заявила, що на наступний саміт запросить Росію. Це єдиний момент у листі, коли Орбан детально переказує позицію України щодо переговорів.