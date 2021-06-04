Орбан хочет встретиться с Зеленским. Решение за Украиной

Об этом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в комментарии изданию Varosh .

Он назвал Украину важным соседом Венгрии. По его словам, никаких дополнительных условий для этой встречи нет.

"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским" - заявил Гуйяш.

По его словам, Венгрия ожидает от Украины обеспечения ключевых прав венгерского общества, особенно право на образование на родном языке.