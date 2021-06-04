Орбан хоче зустрітись з Зеленським. Рішення за Україною

Про це голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив в коментарі виданню Varosh .

За його словами, Угорщина очікує від України забезпечення ключових прав угорської громади, особливо право на освіту рідною мовою.

"Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським" - заявив Гуйяш.

Він назвав Україну важливим сусідом Угорщини. За його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.

Нагадаємо, голови урядів Польщі, Словаччини і Угорщини на засіданні в форматі Вишеградської групи висловили солідарність з Чехією в ситуації навколо вибухів у Врбетіце. Також вони засудили дії Росії щодо висилки дипломатів.

Однак, пізніше стало відомо, що Угорщина заблокувала більш жорстку заяву Вишеградської групи по Росії.