Орбан хоче зустрітись з Зеленським. Рішення за Україною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Рішення має прийняти українська сторона.
Про це голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив в коментарі виданню Varosh.
Він назвав Україну важливим сусідом Угорщини. За його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.
"Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським" - заявив Гуйяш.
За його словами, Угорщина очікує від України забезпечення ключових прав угорської громади, особливо право на освіту рідною мовою.
Нагадаємо, голови урядів Польщі, Словаччини і Угорщини на засіданні в форматі Вишеградської групи висловили солідарність з Чехією в ситуації навколо вибухів у Врбетіце. Також вони засудили дії Росії щодо висилки дипломатів.
Однак, пізніше стало відомо, що Угорщина заблокувала більш жорстку заяву Вишеградської групи по Росії.