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Орбан хоче на півроку продовжити свої надзвичайні повноваження через війну в Україні

Фото: націоналіст Орбан керує декретами (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Олександр Білоус

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана має намір продовжити надзвичайний стан на шість місяців, посилаючись на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Законопроект продовжить право Орбана керувати декретами після кінця квітня. Очікується, що його буде прийнято, оскільки партія Орбана "Фідес" має понад дві третини більшості в палаті.

Орбан змінив конституцію після своєї четвертої поспіль перемоги на виборах минулого року, дозволивши керувати указами, коли в Україні триває війна. Але й раніше лідер націоналістів роками користувався надзвичайними повноваженнями, посилаючись на імміграційну загрозу.

Його безпрецедентна консолідація влади за останнє десятиліття спонукала Європейський Союз розпочати розслідування щодо верховенства закону та призупинити фінансування Угорщини на суму понад 30 млрд доларів.

Лише за останній рік Орбан видав сотні указів, зокрема про перегляд бюджету на цей рік, який у демократичних країнах зазвичай є прерогативою парламенту.

Нагадаємо, 60% українців негативно ставляться до прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він посідає третє місце в антирейтингу іноземних політиків після Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

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