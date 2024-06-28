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Орбан хоче переконати Трампа приїхати на саміт ЄС у листопаді, - ЗМІ

Фото: колишній президент США Дональд Трамп та прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб колишній президент США Дональд Трамп взяв участь у неформальному саміті Євросоюзу, який відбудеться у Будапешті 7-8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VSquare.

Видання з посиланням на численні джерела в уряді Угорщини пише, що Орбан очікує участі Трампа і в саміті Європейського політичного співтовариства, який також відбудеться 7-8 листопада.

Неназваний дипломат однієї з країн ЄС розповів журналістам, що Орбан міг передати Трампу запрошення під час їхньої зустрічі у Флориді у березні.

VSquare припускає, що фізична присутність Трампа на саміті практично неможлива з двох причин: він не любить дальніх поїздок і 5 листопада в США пройдуть президентські вибори, в яких він бере участь. Імовірніше, що колишній президент США відправить коротке відеоповідомлення або виступить онлайн.

При цьому 7-8 листопада, найімовірніше, вже будуть відомі результати президентських виборів у США, тому Трамп буде або кандидатом, який програв, або обраним президентом.

Але чинний президент США Джо Байден у будь-якому випадку обійматиме цю посаду щонайменше до січня 2025 року. Тому навіть віртуальна участь Трампа в саміті ЄС стала "безпрецедентною і вкрай руйнівною, кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам", уточнює видання. Також це створило б напругу як усередині ЄС, так і в адміністрації Байдена.

Зустріч Орбана та Трампа

Нагадаємо, на початку березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав США для зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Глава угорського уряду закликав свого співрозмовника "повернутися на пост президента та принести мир".

За підсумками зустрічі Орбан зазначав, що Трамп у разі перемоги на виборах не планує продовжувати допомогу Україні у війні з Росією.

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