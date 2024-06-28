Орбан хоче переконати Трампа приїхати на саміт ЄС у листопаді, - ЗМІ

Видання з посиланням на численні джерела в уряді Угорщини пише, що Орбан очікує участі Трампа і в саміті Європейського політичного співтовариства, який також відбудеться 7-8 листопада.

Неназваний дипломат однієї з країн ЄС розповів журналістам, що Орбан міг передати Трампу запрошення під час їхньої зустрічі у Флориді у березні.

VSquare припускає, що фізична присутність Трампа на саміті практично неможлива з двох причин: він не любить дальніх поїздок і 5 листопада в США пройдуть президентські вибори, в яких він бере участь. Імовірніше, що колишній президент США відправить коротке відеоповідомлення або виступить онлайн.

При цьому 7-8 листопада, найімовірніше, вже будуть відомі результати президентських виборів у США, тому Трамп буде або кандидатом, який програв, або обраним президентом.

Але чинний президент США Джо Байден у будь-якому випадку обійматиме цю посаду щонайменше до січня 2025 року. Тому навіть віртуальна участь Трампа в саміті ЄС стала "безпрецедентною і вкрай руйнівною, кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам", уточнює видання. Також це створило б напругу як усередині ЄС, так і в адміністрації Байдена.