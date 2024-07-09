Орбан через добу відреагував на удари по Києву, але не згадав провину РФ

За його словами, вчорашня трагічна та жахлива атака на Київ "доводить, що жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень". Тому, за його словами, дев'ять днів тому угорська влада "вирушила на мирну місію".

"Зростаюча інтенсивність війни - це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити політику миру, щоб направити Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю", - додав Орбан.

При цьому критикувати російських окупантів за такий обстріл дитячої лікарні прем'єр не став.