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Орбан спустя сутки отреагировал на удары по Киеву, но не упомянул вину РФ

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что мировым государствам нужно разработать "политику мира" на фоне удара россиян по детской больнице "Охматдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского правительства в Twitter.

По его словам, вчерашняя трагическая и чудовищная атака на Киев "доказывает, что жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень". Поэтому, по его словам, девять дней назад венгерские власти "отправились на мирную миссию". 

"Растущая интенсивность войны - это призыв к мировым державам отказаться от политики войны и вместо этого создать политику мира, чтобы направить Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие", - добавил Орбан. 

При этом критиковать российских оккупантов за такой обстрел детской больницы премьер не стал.

Обстрел Киева

Напомним, вчера, 8 июля, российские оккупанты запускали ракеты по Украине. В Киеве были "прилеты", в том числе по зданию детской больницы "Охматдет". В результате этого несколько корпусов больницы были разрушены.

Всего в Киеве известно о 33 погибших. Также большое количество мирных жителей получило ранения.

Более детально об атаке россиян - в материале РБК-Украина.

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КиевВенгрияОхматдетВиктор ОрбанВойна в УкраинеРакетный удар