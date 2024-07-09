Орбан спустя сутки отреагировал на удары по Киеву, но не упомянул вину РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что мировым государствам нужно разработать "политику мира" на фоне удара россиян по детской больнице "Охматдет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского правительства в Twitter.
По его словам, вчерашняя трагическая и чудовищная атака на Киев "доказывает, что жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень". Поэтому, по его словам, девять дней назад венгерские власти "отправились на мирную миссию".
"Растущая интенсивность войны - это призыв к мировым державам отказаться от политики войны и вместо этого создать политику мира, чтобы направить Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие", - добавил Орбан.
При этом критиковать российских оккупантов за такой обстрел детской больницы премьер не стал.
Напомним, вчера, 8 июля, российские оккупанты запускали ракеты по Украине. В Киеве были "прилеты", в том числе по зданию детской больницы "Охматдет". В результате этого несколько корпусов больницы были разрушены.
Всего в Киеве известно о 33 погибших. Также большое количество мирных жителей получило ранения.
Более детально об атаке россиян - в материале РБК-Украина.
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