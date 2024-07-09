Орбан спустя сутки отреагировал на удары по Киеву, но не упомянул вину РФ

По его словам, вчерашняя трагическая и чудовищная атака на Киев "доказывает, что жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень". Поэтому, по его словам, девять дней назад венгерские власти "отправились на мирную миссию".

"Растущая интенсивность войны - это призыв к мировым державам отказаться от политики войны и вместо этого создать политику мира, чтобы направить Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие", - добавил Орбан.

При этом критиковать российских оккупантов за такой обстрел детской больницы премьер не стал.