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Орбан через добу відреагував на удари по Києву, але не згадав провину РФ

Вівторок 09 липня 2024 20:22
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Орбан через добу відреагував на удари по Києву, але не згадав провину РФ Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що світовим державам потрібно розробити "політику миру" на фоні удару росіян по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського уряду у Twitter.

За його словами, вчорашня трагічна та жахлива атака на Київ "доводить, що жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень". Тому, за його словами, дев'ять днів тому угорська влада "вирушила на мирну місію".

"Зростаюча інтенсивність війни - це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити політику миру, щоб направити Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю", - додав Орбан.

При цьому критикувати російських окупантів за такий обстріл дитячої лікарні прем'єр не став.

Обстріл Києва

Нагадаємо, вчора, 8 липня, російські окупанти запускали ракети по Україні. У Києві були "прильоти", у тому числі по будівлі дитячої лікарні "Охматдит". Внаслідок цього кілька корпусів лікарні було зруйновано.

Загалом у Києві відомо про 33 загиблих. Також велика кількість мирних жителів дістала поранення.

Більш детально про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Угорщина Охматдит Віктор Орбан Війна в Україні Ракетний удар
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