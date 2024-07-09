Орбан через добу відреагував на удари по Києву, але не згадав провину РФ
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що світовим державам потрібно розробити "політику миру" на фоні удару росіян по дитячій лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського уряду у Twitter.
За його словами, вчорашня трагічна та жахлива атака на Київ "доводить, що жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень". Тому, за його словами, дев'ять днів тому угорська влада "вирушила на мирну місію".
"Зростаюча інтенсивність війни - це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити політику миру, щоб направити Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю", - додав Орбан.
При цьому критикувати російських окупантів за такий обстріл дитячої лікарні прем'єр не став.
Обстріл Києва
Нагадаємо, вчора, 8 липня, російські окупанти запускали ракети по Україні. У Києві були "прильоти", у тому числі по будівлі дитячої лікарні "Охматдит". Внаслідок цього кілька корпусів лікарні було зруйновано.
Загалом у Києві відомо про 33 загиблих. Також велика кількість мирних жителів дістала поранення.
Більш детально про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.
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