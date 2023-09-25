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Орбан не бачить термінових причин ратифікувати заявку Швеції в НАТО

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина, ймовірно, найближчим часом не ратифікуватиме заявку Швеції на вступ в Північноатлантичний альянс.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я запитую, чи є щось термінове, що змусило б нас ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Я не бачу жодних таких обставин", - заявив глава угорського уряду.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ в НАТО ще минулого року. Для того, щоб вона стала членом Альянсу, потрібна ратифікація заявки всіх країн НАТО.

Наразі заявку Швеції не ратифікували тільки Туреччина та Угорщина.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв, що його країна схвалить вступ Швеції до НАТО цієї осені, коли парламент повернеться з канікул, але цього так і не сталося. Глава турецької держави натякнув на подальше блокування.

При цьому офіційні особи Угорщини запевняли, що не затягуватимуть ратифікацію, якщо Туреччина підтримає членство Швеції.

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НАТОШвеціяУгорщинаВиктор Орбан