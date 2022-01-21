"Оранжевая" зона продолжает расширяться: список областей
В Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сегодня в этой зоне находятся 8 областей.
Сегодня в этой зоне находятся следующие области:
-
Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
-
Ровенская - критический показатель новых случаев,
-
Сумская - критический показатель новых случаев,
-
Черновицкая - критический показатель новых случаев,
-
Львовская - критическая динамика госпитализаций,
-
Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
-
Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
-
Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев.