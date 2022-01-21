"Помаранчева" зона продовжує розширюватись: список областей
В Україні розширилась "помаранчева" зона карантину. Сьогодні в цій зоні перебувають 8 областей.
Сьогодні в цій зоні перебувають такі області:
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Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
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Рівненська - критичний показник нових випадків,
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Сумська - критичний показник нових випадків,
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Чернівецька - критичний показник нових випадків,
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Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
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Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
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Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
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Чернігівська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.