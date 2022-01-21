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"Помаранчева" зона продовжує розширюватись: список областей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширилась "помаранчева" зона карантину. Сьогодні в цій зоні перебувають 8 областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Сьогодні в цій зоні перебувають такі області:

  • Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
  • Рівненська - критичний показник нових випадків,
  • Сумська - критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька - критичний показник нових випадків,
  • Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
  • Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Чернігівська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.

Нагадаємо, в Україну повертається "червона" зона карантину, в цю зону може потрапити Івано-Франківська область.

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