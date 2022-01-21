"Оранжевая" зона продолжает расширяться: список областей
Фото: в Украине расширяется "оранжевая" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сегодня в этой зоне находятся 8 областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Сегодня в этой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
- Ровенская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - критическая динамика госпитализаций,
- Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев.
Напомним, в Украину возвращается "красная" зона карантина, в эту зону может попасть Ивано-Франковская область.