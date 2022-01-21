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"Оранжевая" зона продолжает расширяться: список областей

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Киев, Пятница 21 января 2022 09:02
"Оранжевая" зона продолжает расширяться: список областей Фото: в Украине расширяется "оранжевая" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сегодня в этой зоне находятся 8 областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Сегодня в этой зоне находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
  • Ровенская - критический показатель новых случаев,
  • Сумская - критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая - критический показатель новых случаев,
  • Львовская - критическая динамика госпитализаций,
  • Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  • Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  • Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев.

&quot;Оранжевая&quot; зона продолжает расширяться: список областей

Напомним, в Украину возвращается "красная" зона карантина, в эту зону может попасть Ивано-Франковская область.

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