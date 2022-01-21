"Помаранчева" зона продовжує розширюватись: список областей
Фото: в Україні розширюється "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні розширилась "помаранчева" зона карантину. Сьогодні в цій зоні перебувають 8 областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Сьогодні в цій зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська - критичний показник нових випадків,
- Сумська - критичний показник нових випадків,
- Чернівецька - критичний показник нових випадків,
- Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
- Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Чернігівська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.
Нагадаємо, в Україну повертається "червона" зона карантину, в цю зону може потрапити Івано-Франківська область.