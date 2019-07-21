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ОПЗЖ заявила о нарушениях на избирательных участках в Донецкой области

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 16:30
ОПЗЖ заявила о нарушениях на избирательных участках в Донецкой области
Коллаж РБК-Украина

Ряд нарушений избирательного процесса был зафиксирован в 46 округе

По состоянию на 13:30 на избирательных участках в Донецкой области был зафиксирован ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Согласно опубликованным данным партии, ряд нарушений избирательного процесса был зафиксирован в 46-м округе.

Так, в Бахмуте на участке №140650 наблюдателями зафиксирован факт выдачи одному человеку двух бюллетеней. Девушка, пытавшаяся проголосовать дважды, убеждала, что хотела выразить политическую позицию своего отца, который якобы не смог явится на избирательный участок.

На участке №140613 наблюдателям пытались помешать установить камеры видеофиксации. В итоге оппонентами было попросту обесточено здание участка. Для решения проблемы использован автономный генератор.

По данным ОПЗЖ, массовая попытка фальсификации была зафиксирована на участках №140625 и №140627. В списки внесен один и тот же адрес, по которому находится многоквартирный дом на улице Юбилейной.

Также в Бахмуте были замечены автомобили, развозящие избирателей-"карусельщиков". Порядка 10 машин выехало с территории автопарка, принадлежащего перевозчику-монополисту в Бахмуте.

На избирательном участке №140058, к которому относится с. Веселая Долина и Бахмутский психоневрологический интернат, наблюдались случаи, когда в кабинку вместе с избирателем заходили посторонние лица.

Также известно, что 20 июля в пгт Заречное Лиманского района на участке №141124 члены избирательной комиссии занимались заполнением и подписанием протоколов до окончания голосования – в 10 часов утра. В день выборов ситуация повторилась в пгт Яровая на участке №141131. По факту нарушений был вызван наряд полиции, сообщили в пресс-службе.

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