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ОПЗЖ заявила про порушення на виборчих дільницях у Донецькій області

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 16:30
ОПЗЖ заявила про порушення на виборчих дільницях у Донецькій області
Колаж РБК-Україна

Ряд порушень виборчого процесу був зафіксований у 46 окрузі

За станом на 13:30 на виборчих дільницях в Донецькій області було зафіксовано ряд порушень. Про це повідомляє прес-служба політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ).

Згідно з опублікованими даними партії, ряд порушень виборчого процесу був зафіксований в 46-му окрузі.

Так, у Бахмуті на ділянці №140650 спостерігачами зафіксовано факт видачі одній людині двох бюлетенів. Дівчина, яка намагалася проголосувати двічі, переконувала, що хотіла висловити політичну позицію свого батька, який нібито не зміг з'явиться на виборчу дільницю.

На ділянці №140613 спостерігачам намагалися перешкодити встановити камери відеофіксації. У підсумку опонентами було просто знеструмлено будинок дільниці. Для вирішення проблеми використаний автономний генератор.

За даними ОПЗЖ, масова спроба фальсифікації була зафіксована на дільницях №140625 і №140627. В списки внесено одну і ту ж адреса, за якою знаходиться багатоквартирний будинок на вулиці Ювілейній.

Також в Бахмуті були помічені автомобілі, які розвозять виборців-"карусельників". Близько 10 машин виїхало з території автопарку, що належить перевізнику-монополісту в Бахмуті.

На виборчій дільниці №140058, до якого відноситься с. Весела Долина і Бахмутський психоневрологічний інтернат, спостерігалися випадки, коли в кабінку разом з виборцем заходили сторонні особи.

Також відомо, що 20 липня в смт Зарічне Лиманського району на дільниці №141124 члени виборчої комісії займалися складанням і підписанням протоколів до закінчення голосування – о 10 годині ранку. У день виборів ситуація повторилася у смт Ярова на ділянці №141131. За фактом порушень був викликаний наряд поліції, повідомили в прес-службі.

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