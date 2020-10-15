ОПЗЖ требует вернуть четкое тарифное регулирование

Фото: газовая плита (РБК-Украина)

В партии обращают внимание, что украинцев ждет очередное повышение стоимости газа

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" требует от власти прекратить тарифное издевательства и ввести мораторий на повышение тарифов и отмену штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Пока Украина борется с эпидемией, а украинские семьи - с бедностью, государство должно помогать людям, а не раздувать тарифы и выжимать последние копейки с должников. У нашей политической силы есть разработанные законопроекты относительно изменения формулы расчета цены на газ для того, чтобы снизить его стоимость для населения", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ отмечают, что ведут борьбу за отмену ограничений на получение субсидий, которые были введены с 2018 года, а также за максимальное упрощение механизма их назначения.

"Справедливая тарифная политика должна защищать людей, а не коммунальных монополистов", - отмечают в партии.

В то же время, в партии обращают внимание, что украинцев ждет очередное повышение стоимости газа.

"Нафтогаз" уже повысил стоимость газа для населения - с сентября она выросла на 45%. Власть запланировала отмену льготного тарифа для населения, что приведет к удорожанию электроэнергии в полтора раза. До конца нынешнего года еще на 10-15% вырастет тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода", - отмечали в ОПЗЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на газ для населения в месяц выборов повышаться не будут.

Ранее также в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что отопительный сезон остается под угрозой срыва в 50 населенных пунктах из-за долгов теплоснабжающих предприятий.