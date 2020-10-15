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ОПЗЖ вимагає повернути чітке тарифне регулювання

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 15:48
ОПЗЖ вимагає повернути чітке тарифне регулювання
Фото: газова плита (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В партії звертають увагу, що на українців чекає чергове підвищення вартості газу

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає владу припинити тарифне знущання та ввести мораторій на підвищення тарифів й скасування штрафів за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в заяві на сайті політсили.

"Поки Україна бореться з епідемією, а українські родини - з бідністю, держава повинна допомагати людям, а не роздувати тарифи і вичавлювати останні копійки з боржників. У нашої політичної сили є розроблені законопроекти щодо зміни формули розрахунку ціни на газ для того, щоб знизити його вартість для населення", - йдеться в заяві.

В ОПЗЖ зазначають, що ведуть боротьбу за скасування обмежень на отримання субсидій, які були введені з 2018 року, а також за максимальне спрощення механізму їхнього призначення.

"Справедлива тарифна політика повинна захищати людей, а не комунальних монополістів", - наголошують в партії.

Водночас в партії звертають увагу, що на українців чекає чергове підвищення вартості газу.

"Нафтогаз" вже підвищив вартість газу для населення - з вересня вона зросла на 45%. Влада запланувала скасування пільгового тарифу для населення, що призведе до подорожчання електроенергії в півтора раза. До кінця нинішнього року ще на 10-15% зросте тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення", - зазначали в ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на газ для населення у місяць виборів підвищуватися не будуть.

Раніше також в НАК "Нафтогаз України" повідомили, що опалювальний сезон залишається під загрозою зриву у 50 населених пунктах через борги теплопостачальних підприємств.

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Новини України Політика тарифигазОпозиційна платформа За життя

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