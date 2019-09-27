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ОПЗЖ требует повысить максимальный размер пенсии

Новости » Политика    27.09.2019 - 15:05
ОПЗЖ требует повысить максимальный размер пенсии
Иллюстративное фото (facebook.com/gazetazhizn)

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной раде

Фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) предлагает внести изменения в закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (закон №2262), что позволит восстановить социальные гарантии лиц, уволенных с военной службы, а также других лиц, имеющих право на пенсию согласно закону №2262, в части назначения и перерасчета ранее назначенных пенсий, а также максимального размера пенсий за выслугу лет. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной раде, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ,

В ОПЗЖ отметили, что вопреки отдельным нормам закона №2262 и Конституции Украины максимальный размер пенсии по выслуге лет был снижен с 90% до 80%, а затем и до 70%. А решение вопроса перерасчета ранее назначенных пенсий перешло к полномочиям Кабинета министров Украины, который в "ручном режиме" начал регулировать этот вопрос, что привело к массовым протестам военных пенсионеров, отметили в политсиле.

ОПЗЖ предлагает увеличить максимальный размер денежного пенсионного обеспечения военнослужащих с 70% до 90% и пересчитать пенсии.

Чтобы исключить любые манипуляции и убрать существующую сейчас возможность по усмотрению правительства определять условия перерасчета пенсий, предлагается установить, что все назначенные по закону № 2262 пенсии подлежат перерасчету, который будет осуществляться на момент возникновения права на перерасчет пенсий в сроки, предусмотренные ч.2 статьи 51 настоящего закона.

"Восстановление норм статей 13 и 63 закона № 2262 обеспечит законодательное урегулирование гарантий достойной государственной поддержки данной особой категории граждан и защиту их социальных прав с соблюдением принципа равенства и единого подхода к определению видов денежного обеспечения, которые учитываются как при назначении пенсий, так и при пересчете ранее назначенных пенсий лицам, уволенным в разное время с военной службы, и некоторым другим лицам, в том числе и тем, которые в будущем будут увольняться", - отмечается в законопроекте.

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