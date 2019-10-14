ОПЗЖ требует отставки премьер-министра Гончарука

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В ОПЗЖ заявили, что требуют отставки Гончарука из-за его "неуважения к украинскому народу"

"Оппозиционная платформа - За життя" требует немедленной отставки премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы "Сокира Перуна", открыто демонстрирующей фашистскую символику, - это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям. В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку", - считают в ОПЗЖ.

В политсиле заявили, что "нынешняя власть Зеленского - Гончарука уже заявила, что намерена душить малый и средний бизнес новыми налогами, продолжать политику тарифного геноцида, распродать украинскую землю, стратегические предприятия и обслуживать интересы МВФ".

"Зеленский и Гончарук не способны принести мир в Украину и своими выступлениями перед фашистами, заигрыванием с радикалами и экстремистами раздают индульгенции на совершение новых преступлений, таких как "дело Стерненко". Откровенно пронацистские взгляды и действия премьера Гончарука - сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов и одновременно сигнал для всех международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской Зе-власти", - говорится в сообщении.

В политсиле отметили, что требуют немедленной отставки Гончарука.

"За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, за саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа - За життя" требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука - в отставку!", - заявили в ОПЗЖ.