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ОПЗЖ вимагає відставки прем'єр-міністра Гончарука

Новини » Політика    14.10.2019 - 20:45
ОПЗЖ вимагає відставки прем'єр-міністра Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

У ОПЗЖ заявили, що вимагають відставки Гончарука через його "неповагу до українського народу"

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає негайної відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на концерті нацистського гурту "Сокира Перуна", що відкрито демонструє фашистську символіку, - це або боягузтво напередодні праворадикальних антиурядових акцій, або демонстрація прихильності прем'єра Гончарука до нацистських ідей. У будь-якому випадку такий прем'єр країні не потрібен і повинен бути відправлений у відставку", - вважають в ОПЗЖ.

У політсилі заявили, що "нинішня влада Зеленського - Гончарука вже заявила, що має намір душити малий і середній бізнес новими податками, продовжувати політику тарифного геноциду, розпродати українську землю, стратегічні підприємства і обслуговувати інтереси МВФ".

"Зеленський та Гончарук не здатні принести мир в Україну і своїми виступами перед фашистами, заграванням з радикалами і екстремістами роздають індульгенції на вчинення нових злочинів, таких як "справа Стерненка". Відверто пронацистські погляди і дії прем'єра Гончарука - сигнал про гарантії недоторканності для злочинців і нацистів-радикалів і одночасно сигнал для всіх міжнародних партнерів України, зокрема МВФ, США, ЄС і фонд Сороса, про істинний зміст нинішньої української Зе-влади", - йдеться в повідомленні.

У політсилі відзначили, що вимагають негайної відставки Гончарука.

"За неповагу до українського народу, який переміг фашизм у Великій Вітчизняній війні, за саботаж мирного процесу на Донбасі, демонстрацію підтримки фашистських націонал-радикальних організацій "Опозиційна платформа - За життя" вимагає негайної відставки прем'єра з фашистськими поглядами. Гончарука - у відставку!", - заявили в ОПЗЖ.

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Новини України Опозиційна платформа За життяОлексій Гончарук
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