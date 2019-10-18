ОПЗЖ требует остановить "преступную атаку" на украинскую землю

Иллюстративное фото (zagittya.com.ua)

ОПЗЖ обещает "любой ценой" не допустить распродажи украинской земли

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует от власти остановить продажу земли в Украине. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутатов.

"Сегодня утром, без предварительного оповещения народных депутатов, согласований и анонсов, власть напала на украинскую землю. В течение 10 минут состоялось тайное заседание аграрного комитета. Этот мошеннический заговор был реализован с единственной целью – провести через комитет законопроект №2178-10, который запускает продажу земли в Украине, и в срочном порядке "протащить" это решение через сессионный зал", – уверены оппозиционеры.

Представители фракции считают, что таким образом власть показала, что игнорирует и законы, и граждан.

"Власть решила наплевать не только на законные процедуры, но и на мнение подавляющего большинства граждан. Не имея поддержки общества, режим начал рейдерскую атаку с целью лишить украинских граждан их законных прав на землю. Они рассчитывают провернуть блицкриг в стиле гитлеровской "барбароссы", чтобы поставить людей перед фактом", – подчеркнули в партии.

ОПЗЖ требует от власти остановить "предательскую атаку" на Конституцию Украины и права украинских граждан.

"Откажитесь от преступных схем и не тащите антинародные решения в сессионный зал! Мы призываем народных депутатов Украины не выполнять преступных приказов и не участвовать в мошенничестве, толкающем страну к социальному взрыву. Оппозиционная платформа – За жизнь сделает все, чтобы защитить украинскую землю и отстоять интересы народа Украины. Мы будем добиваться немедленного принятия Закона "О всеукраинском референдуме" и организации народного голосования по вопросу продажи земли", – говорится в заявлении.

Останавливаться на этом фракция не собирается, обещая "любой ценой" не допустить распродажи украинской земли.

"Мы добьемся судебной отмены земельной аферы власти. Вам не удастся украсть у украинского народа землю и передать ее вашим иностранным заказчикам. Кража земли не пройдет!", – резюмировали в ОПЗЖ.