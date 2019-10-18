ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОПЗЖ вимагає зупинити "злочинну атаку" на українську землю

Новини » Політика    18.10.2019 - 14:33
ОПЗЖ вимагає зупинити "злочинну атаку" на українську землю
Ілюстративне фото (zagittya.com.ua)

ОПЗЖ обіцяє "будь-якою ціною" не допустити розпродажу української землі

Фракція "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає від влади зупинити продаж землі в Україні. Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутатів.

"Сьогодні вранці, без попереднього сповіщення народних депутатів, погоджень та анонсів, влада напала на українську землю. Протягом 10 хвилин відбулося таємне засідання аграрного комітету. Ця шахрайська змова була реалізована з єдиною метою – провести через комітет законопроект №2178-10, який запускає продаж землі в Україні, і в терміновому порядку "протягнути" це рішення через сесійний зал", – впевнені опозиціонери.

Представники фракції вважають, що таким чином влада показала, що ігнорує і закони, і громадян.

"Влада вирішила наплювати не тільки на законні процедури, але і на думку переважної більшості громадян. Не маючи підтримки суспільства, режим почав рейдерську атаку з метою позбавити українських громадян їх законних прав на землю. Вони розраховують провернути бліцкриг у стилі гітлерівської "барбаросси", щоб поставити людей перед фактом", – підкреслили в партії.

ОПЗЖ вимагає від влади зупинити "зрадницьку атаку" на Конституцію України та права українських громадян.

"Відмовтеся від злочинних схем та не тягніть антинародні рішення в сесійний зал! Ми закликаємо народних депутатів України не виконувати злочинних наказів і не брати участь в шахрайстві, штовхає країну до соціального вибуху. Опозиційна платформа – За життя зробить все, щоб захистити українську землю і відстояти інтереси народу України. Ми будемо домагатися негайного прийняття Закону "Про всеукраїнський референдум" та організації народного голосування з питання продажу землі", – йдеться в заяві.

Зупинятися на цьому фракція не збирається, обіцяючи "будь-якою ціною" не допустити розпродажу української землі.

"Ми доб'ємося скасування судової земельної афери влади. Вам не вдасться вкрасти в українського народу землю і передати її вашим іноземним замовникам. Крадіжка землі не пройде!", – резюмували в ОПЗЖ.

Бойко: спекуляції навколо відведення військ на Донбасі можуть нашкодити мирному процесу
Новини України Опозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся