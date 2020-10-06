В ОПЗЖ призывают власть следовать требованиям минских соглашений

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" заявляет, что власть отказывается от необходимых решений по восстановлению мира, предусмотренных минскими соглашениями. По их мнению, для устойчивого мира нужны действенные шаги и политическая воля.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

"Вооруженный конфликт, который длится на востоке страны уже седьмой год подряд, разделил людей и сделал более миллиона граждан вынужденными переселенцами. А самое страшное - это тысячи убитых, десятки тысяч искалеченных жизней", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что мир станет реальностью, если есть готовность к диалогу и компромиссу.

"Самый главный вопрос, решения которого ждут украинцы, - это вопрос прекращения боевых действий и установления мира на Донбассе. Без этого нельзя покончить с тарифным геноцидом, восстановить экономику, поднять уровень жизни людей. Стратегическая задача ОПЗЖ - восстановление мира, возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это можно сделать, но не через запугивание "стеной", унижение и шантаж, как это делается властью, а если дать жителям Донбасса уверенность в завтрашнем дне, гарантии безопасности, надежду на лучшее будущее в Украине", - подчеркивают в партии.

В свою очередь, партия предложила свой мирный план по восстановления мира на востоке страны и призывает власть рассмотреть его.

"Он (план, - ред.) основан на нескольких принципах: вернуть доверие людей; провести прямые переговоры между всеми сторонами конфликта в четырехугольнике: Киев - Донецк - Луганск - Москва; выполнить Минские соглашения, которые были утверждены Резолюцией Совета Безопасности ООН. Следующим шагом в мирном урегулировании оппозиция видит в необходимости организации полноценной работы над принятием законов, предусмотренных Минскими соглашениями, и их имплементацию в украинское законодательство. Прежде всего, это законы об амнистии и выборах на этих территориях и закрепление в Конституции особого статуса Донбасса", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог.

Отметим, минские соглашения предусматривают внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса. При этом по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, Украина эти изменения в конституцию вносить не будет.

Также РБК-Украина писало, что в августе Украинская сторона в ТКГ предложила заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".