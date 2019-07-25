ОПЗЖ призвала мэров из-за проигрыша на выборах уйти в отставку

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ОПЗЖ обратилась к мэрам

Мэры, проигравшие на выборах в парламент, обязаны уйти в отставку. Об этом говориться в обращении "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) к мэрам городов, опубликованном на официальном сайте партии.

"Перед началом избирательной кампании мэры Одессы, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Павлограда, Рени, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклеи, Краснограда заявили о своем намерении баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины. Для этого партия "Доверяй делам" объединилась с "Оппозиционным блоком" и выдвинула кандидатами Геннадия Труханова, Геннадия Кернеса, Вадима Бойченко, Владимира Буряка, Анатолия Вершину, Игоря Плехова, Богдана Андриива, Михаила Жовнира, Игоря Котелевского, Ивана Столбового, Владимира Максима", – напомнили в партии.

В ОПЗЖ отметили, что вместо честной борьбы за голоса избирателей вышеперечисленные граждане незаконно задействовали административный ресурс и злоупотребляли властью, чтобы "протолкнуть" в парламент свой партийной список.

"Параллельно они организовали грязную – беспрецедентную в истории Украины кампанию "чёрного" пиара с целью противодействовать единственной в Украине настоящей оппозиции – Оппозиционной платформы – За жизнь. Таких наглых и циничных нарушений закона, которые были совершены "партией мэров" в ходе последней избирательной кампании, Украина еще не знала. Уничтожение предвыборной агитации конкурентов и запреты на размещение наружной рекламы, попытки блокировать доступ к местным медиа и распространение фейковых и откровенно лживых материалов в отношении Оппозиционной платформы – За жизнь, нападения на наши партийные офисы, партийных активистов и агитаторов, попытки фальсификаций – все это далеко не полный перечень "предвыборной активности", которая осуществлялась под руководством мэров из предвыборного списка "Оппозиционного блока", – говориться в заявлении.

Также ОПЗЖ обратилась к мэрам украинских городов.

"Господа мэры! Жители ваших городов, другие избиратели оценили деятельность и позицию вашей "объединенной политической силы". 3% поддержки на выборах — это не просто цифры. Это ваш политический приговор. Ваше участие в списке партии мэров - это не просто технология протаскивания в Раду "нужных людей" – это демонстрация того, как вы относитесь к людям. Вы собирались сбежать в Верховную Раду от своих избирателей, которые 2015 году доверили вам управление своими городами", – уверены в партии.

В политсиле обратили внимание избирателей на то, что "партия мэров" их обманула.

"Вы обманули своих избирателей. Вместо борьбы за мир и права граждан, вы ввязались в грязную политическую игру и проиграли на выборах в парламент. Не нужно сейчас пытаться помочь нечистым на руку политикам "исправить" результат выборов путём фальсификаций. Этим вы только усугубите свой проигрыш и разочарование граждан. Вы проиграли – имейте мужество уйти в отставку. Это стало бы единственно правильным и ответственным решением", – констатируется в обращении.