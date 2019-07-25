ОПЗЖ закликала мерів через програш на виборах піти у відставку

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ОПЗЖ звернулася до мерів

Мери, які програли на вибори в парламент, зобов'язані піти у відставку. Про це говориться в зверненні "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) до мерів міст, опублікованому на офіційному сайті партії.

"Перед початком виборчої кампанії мери Одеси, Харкова, Маріуполя, Запоріжжя, Павлограда, Рені, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклеї, Краснограда заявили про свій намір балотуватися в депутати Верховної Ради України. Для цього партія "Довіряй ділам" об'єдналася з "Опозиційним блоком" і висунула кандидатами Геннадія Труханова, Геннадія Кернеса, Вадима Бойченка, Володимира Буряка, Анатолія Вершину, Ігоря Плехова, Богдана Андріїва, Михайла Жовніра, Ігоря Котелевського, Івана Столбового, Володимира Максима", – нагадали в партії.

У ОПЗЖ зазначили, що замість чесної боротьби за голоси виборців перераховані вище громадяни незаконно задіяли адміністративний ресурс і зловживали владою, щоб "проштовхнути" в парламент свій партійної список.

"Паралельно вони організували брудну – безпрецедентну в історії України кампанію "чорного" піару з метою протидіяти єдиною в Україні справжньої опозиції – Опозиційної платформи – За життя. Таких зухвалих і цинічних порушень закону, які були здійснені партією мерів" в ході останньої виборчої кампанії, Україна ще не знала. Знищення передвиборної агітації конкурентів і заборони на розміщення зовнішньої реклами, спроби блокувати доступ до місцевих медіа та поширення фейкових та відверто брехливих матеріалів щодо Опозиційної платформи – За життя, напади на наші партійні офіси, партійних активістів та агітаторів, спроби фальсифікацій – все це далеко не повний перелік "передвиборної активності", яка здійснювалась під керівництвом мерів з передвиборчого списку "Опозиційного блоку", – говориться в заяві.

Також ОПЗЖ звернулася до мерів українських міст.

"Панове мери! Жителі ваших міст, інші виборці оцінили діяльність і позицію вашої "об'єднаної політичної сили". 3% підтримки на виборах — це не просто цифри. Це ваш політичний вирок. Ваша участь у списку партії мерів - це не просто технологія протягування в Раду "потрібних людей" – це демонстрація того, як ви ставитеся до людей. Ви збиралися втекти у Верховну Раду від своїх виборців, які 2015 році довірили вам керування своїми містами", – упевнені в партії.

У політсилі звернули увагу виборців на те, що "партія мерів" їх обдурила.

"Ви обдурили своїх виборців. Замість боротьби за мир і права громадян, ви вплуталися в брудну політичну гру і програли на виборах у парламент. Не потрібно зараз намагатися допомогти нечистим на руку політикам "виправити" результат виборів шляхом фальсифікацій. Цим ви тільки погіршить свій програш і громадян. Ви програли – майте мужність піти у відставку. Це стало б єдино правильним і відповідальним рішенням", – констатується у зверненні.