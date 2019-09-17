ОПЗЖ обвиняет власть в "расправе" над независимыми СМИ

Решение Шестого апелляционного суда г. Киева об отказе телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции - это продолжение "расправы" над независимыми СМИ в Украине новыми методами. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Своим скороспелым решением "слепая фемида" открыла путь для аннулирования Национальным советом по телевидению и радиовещанию лицензии на вещание телеканалу "112 Украина". Суд встал на сторону тех, кто поставил себе целью уничтожить свободу слова в Украине", - говорится в заявлении.

ОПЗЖ считает, что после смены власти ситуация со свободой слова в Украине осталась критической и ухудшается.

"Нападения и террористические атаки против независимых телеканалов правоохранительными органами не расследуются. Со стороны контрольных и ревизионных органов растет давление на независимые СМИ. В первую очередь это касается Национального совета по телевидению и радиовещанию, который сегодня из государственного регулятора информационного рынка превращен в политического цензора и палача для свободы слова", - отметили в политсиле.

Решение Шестого апелляционного суда Киева в ОПЗЖ считают предвзятым и политически ангажированным.

"После этого решения не осталось никаких сомнений, что против независимых телевизионных каналов — "112 Украина", "NEWSONE", "ZIK" — началась спланированная политическая кампания на уничтожение. В эту антидемократическую кампанейщину оказались втянуты различные институты государственной власти, суды и представители правящей политической партии", - говорится в заявлении.

ОПЗЖ потребовала остановить "политическую вакханалию и расправу над свободой слова" и обратилась к представителям посольств, представительств и мониторинговых миссий международных организаций, международных правозащитных и журналистских сообществ дать политическую оценку возникшей ситуации.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет до конца защищать демократические права и свободы в Украине. Мы готовы оказать всю возможную политическую и юридическую поддержку независимым СМИ как в украинских, так и в международных судебных инстанциях. Мы обращаемся к украинским журналистам с призывом поддержать нашу борьбу, защитить свободу слова и демократию в Украине. Если эту политическую атаку не остановить, — процесс сворачивания демократии в Украине станет необратимым. Только совместными усилиями демократических политических сил, независимых журналистов и украинских граждан мы отстоим наши права и свободы. Боремся вместе! Вместе победим!", - резюмировали в политсиле.