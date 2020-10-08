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ОПЗЖ обратилась к президенту из-за ситуации в Николаеве перед выборами

Николаев, Четверг 08 октября 2020 13:56
ОПЗЖ обратилась к президенту из-за ситуации в Николаеве перед выборами
Фото: во время съезда партии (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия "Слуга народа" пытается любой ценой снять с выборов "Оппозиционную платформу - За життя". В ход идет административный ресурс, саботаж работы представителей партии в избирательных комиссиях, давление на суды, судей и ЦИК.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

По мнению политсилы, партия власти занимается политическим рейдерство в Николаеве, тем самым, "лишая николаевцев права выбора".

"Оппозиционная платформу - За життя" призывает президента вмешаться в ситуацию в Николаеве и обеспечить демократический избирательный процесс в регионе.

"Необходимо прекратить давление на суды и ЦИК и обеспечить в Николаевской области свободные демократические выборы, не лишая оппозицию права в них участвовать. Необходимо не на словах, а на деле продемонстрировать приверженность демократии", - добавили в ОПЗЖ.

Напомним, ранее лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

Он уверен, что такие действия "Слуги народа" - это спланированная кампания по недопуску на выборы их главного оппонента.

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