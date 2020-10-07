"Слуга народа" подала в суд на горизбирком Николаева из-за регистрации ОПЗЖ, - Ильюк

Фото: Артем Ильюк (nikvesti.com)

Политик считает, что это очередная попытка партии власти сорвать выборы

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк заявил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

Об этом Ильюк написал на своей странице в Facebook.

Он уверен, что такие действия "Слуги народа" - это спланированная кампания по недопуску на выборы их главного оппонента.

"Партия власти подала в суд на избирком Николаева из-за регистрации кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя". Я в очередной раз обращаю внимание - это целенаправленная политика борьбы с главным оппонентом "слуг" на местных выборах. Это не просто мое мнение, это факт. Они уже отменили выборы в общинах Донбасса, где ОПЗЖ пользуется беспрекословной поддержкой жителей. Теперь переключились на Николаев", - сообщил политик.

По его мнению, "Слуги народа" боятся потерять власть в Николаеве, проиграв выборы ОПЗЖ, которая в последнее время лидирует в гонке электоральных симпатий.

"Они вцепились во власть и боятся ее терять в конкурентной борьбе. Поэтому плюют на закон, на честные выборы и на избирателей. До дня выборов – 18 дней. Но наша городская команда ОПЗЖ еще не начала полноценного участия в предвыборной гонке. Мы отбиваемся в судах и воюем в горизбиркоме за главное демократическое право избирать и быть избранными. Возможно, они думают, что таким образом смогут нас сломать. Что мы опустим руки и сдадимся. Но мы будем бороться до конца, так как за нами стоят десятки тысяч людей", - сообщил Ильюк.

Напомним, 23 сентября Николаевская партийная организация "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула Артема Ильюка кандидатом в мэры Николаева.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.